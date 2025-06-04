Sri Lanka ve Türk Kültürlerini Buluşturdu

RENKLERİN RAPSODİSİ DEFİLESİ

Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Renklerin Rapsodisi” defilesi, Sri Lanka ve Türk kültürlerinin motiflerini bir araya getirdi. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile Marka Şehir Ankara Derneğinin desteğiyle Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda gerçekleşen bu etkinlikte, Sri Lanka’nın geleneksel tekstil ürünleri modern tasarımlar ile sergilendi. Program, Sri Lanka’da geleneksel açılış sembolü olan yağ lambasının yakılması ile başladı.

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Etkinliğin açılışında konuşan Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, defilenin sadece bir moda gösterisi olmadığını, aynı zamanda kültür ve diplomasi örneği içerdiğini vurguladı. Dissanayake, Sri Lanka’nın zengin tekstil mirasına dair, ülkesinde M.Ö. 6’ncı yüzyıla kadar uzanan pamuklu kumaş dokumacılığına ait tarihi verilerin bulunduğunu aktardı. Ayrıca, “Ekonomik liberalleşme sürecinde 1978’de geleneksel dokuma sektörü büyük zarar gördü. Yaklaşık 500 bin kadın işini kaybetti ancak sonrasında geleneksel tekstil mirasını korumaya yönelik önemli adımlar atıldı.” şeklinde konuştu.

Defile sırasında her tasarımı detaylı şekilde tanıtan Dissanayake, etkinliğe katkıda bulunan isimlere teşekkür etti. Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı Zuhal Erol ise defilenin oluşum sürecine ilişin, “Bizim bu maceramız, Hasanthi Hanım’ın Sri Lanka kostümlerini Türk motifleriyle birleştirerek bir defile yapma arzusuyla başladı. Birlikte çalışma sürecinde çok mutlu olduk. Sizlerin de tanıklık etmesinden gurur ve onur duyuyorum.” açıklamasında bulundu. Etkinliğe ayrıca yabancı misyon temsilcileri, diplomat eşleri ve çeşitli davetliler katılım sağladı.