Sri Lanka Ve Vietnam Ticaret Hacmini Artıracak

İKİ ÜLKENİN TİCARET HEDEFİ

Sri Lanka ve Vietnam, yıllık 200 milyon ABD doları seviyesinde olan ikili ticaret hacimlerini 1 milyar dolara çıkarma hedefi koydu. Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong, bu konuda Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake ile Hanoi’de bir toplantı gerçekleştirdi. Sri Lanka Devlet Başkanlığı Medya Departmanı, bu buluşmanın iki ülke arasında siyasi güveni artırmayı ve çeşitli alanlarda etkili işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığını açıkladı.

İKİ TARAFIN İŞBİRLİĞİ İLE GÜÇLENEN İLİŞKİLER

Departmanın yaptığı açıklamada, “Sri Lanka ve Vietnam, başta ihracat olmak üzere yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık ikili ticaret hacmi gerçekleştiriyor. Her iki ülke de söz konusu ticareti yakın gelecekte 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor” deniliyor. Bu ziyaret, Dissanayake’nin Sri Lanka’nın Vietnam ile uzun yıllara dayanan dostluğuna bağlılığını vurgulamakta ve dijital dönüşüm, enerji dönüşümü, yapay zeka ile bağlantılılık alanlarındaki yeni fırsatları araştırırken geleneksel sektörlerde işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığı gösteriyor.