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Srinagar’da Çatışma Nedeniyle Ağlayan Kişi

ÇATIŞMALARIN YOL AÇTIĞI HASAR

Srinagar, Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinin yazlık başkenti, yaklaşık 110 kilometre kuzeyde yer alan Salamabad köyünde, Kontrol Hattı yakınlarında Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında meydana gelen çatışmalar büyük hasara yol açıyor.

MAĞDURİYETLERİN GÖRÜNTÜSÜ

8 Mayıs 2025 tarihinde, çatışmalar sonucu evinin zarar görmesi nedeniyle gözyaşı döken bir kişinin imagesi dikkat çekiyor. Bu durum, bölgedeki çatışmaların yaratmış olduğu mağduriyetin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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