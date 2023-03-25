SSB Başkanı’ndan müjdeli haber

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Gökbey ve TB3 hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi. Yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde altın çağını yaşayan Türkiye için müjdeli haberler geldi. SSB Başkanı İsmail Demir, Gökbey ve TB3 için “Bu yıl uçarken göreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında savunma sanayiindeki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Demir’in konuşmasından satır başları şöyle:

“Aslında biz bunları savunma amaçlı geliştirdiğimiz teknolojilerdi. Çubuk kameralar, duvar arkası radar, termal kameralar. Konular çalışılırken bunların bazı elimizde olanların prototip olanları da deprem sahasına gönderdik. Belirli sayıda kullanıldı, kendilerini gösterdiler. Teknolojiler canlı tespitlerinde kullanıldılar.

Aslında sahaya verdiğimiz ANKA’ydı. Aksungur üzerinde platformlar çalışılıyor. Amacımız harekat sahasında kesintisiz iletişimi sağlayacak iletişimi oluşturmaktı. Kapasiteler genişletilerek çok sayıda ürünün havada olmasıyla üzerinde oluşturulacak kapasitelerle iletişim sağlanabildi. ULAK A.Ş. idi. Aselsan, Havelsan şirketimiz. Turkcell, Türk Telekom uyduları kullanılarak girişim yapıldı. Geniş bant anlamında veri olacak. Geleceğe yönelik İHA üzerinde düşük alçak görünümlü uydularla sağlanacak iletişimde ipuçları taşıyor. İnternet ve GSM konuşma servisi. Baz istasyonunun kabiliyeti ölçüsünde iletişim sağlanmış olacak. Kapsama alanı ve kapasite de genişletilecek duruma geleceksiniz.

Detaylarına 8 -10 alan seçtik. Bu firmalar seçti. Deprem bölgesinde afetten zarar ve uğrayan bölgelerde belirli yerlerde teknoloji üsleri oluşturmak. Belli yatırımları oralarda yapıp iskan ve istihdamı yapmak için kolları sıvadık. Bunun uygulamalarını sanayicilerle arkadaşlarımız temas içindeler. Hızla faaliyete başlayarak belirli bölgelerde teknoloji geliştirme faaliyetlerini hayata geçiriyor olacağız. Tesis ve barınmanın bir arada olduğu pilot teşkil edecek projeyi hayata geçirmiş olacağız.

Bu bizim önceden de düşündüğümüz savunma sanayi teknolojilerinin Anadolu illerine yayılması stratejisindeyiz. Bu Türkiye için vazgeçilmez politika olarak hayata geçirilmeli.

Etkin olarak insan kaynağının kullanılması, büyükşehirlerdeki yığılmanın dağılması da olabilir. Hayat şartlarının getirdiği stresle beraber performanslarının düşebileceğini düşünüyorum. Türkiye’nin uzun vadeli teknoloji yolculuğunda çok faydalı olacaktır.

F-16 MODERNİZASYONUNSDA SON DURUM

Yapısal sistemler TUSAŞ’ın büyük yetkinliği olan modernizasyon süreciydi. Bizim için çok önemli olan aviyonik sistemler ve bilgisayarın yerleştirilmesi diyelim. Görev bilgisayarından bahsediyorum. Kendi silahlarınızın entegre olmuş sistemler anlamına geliyor. F16 Block 30’larda uygulanmaya başlandı. Nihayet başarılı 2 prototip çıkarıldı. 40-50’lere uygulanacak sistemi ortaya çıkarmış durumdayız. Radar ve diğer sistemlerin modernize edilmesiyle birlikte viper dediğimiz onlardan daha iyi özellik taşıyacak. Kendi silahlarımızı sorgusuz sualsiz kullanabileceğimiz konfigürasyon. Yetenek kadar uygulama açısından kendi milli sistemlerimizin üzerinde rahatça kullanılabilir olması bir adım daha öteye geçiyor olacak. Hazır alınana sistemlerde uygulama zorlukları taşıyabilirsiniz. Kendi geliştirdiğiniz modernizasyonda özgür olabilirsiniz. Bu 30’larda bu başarıldı, 40-50’lerde devam edecek bir süreç. 2029’u bulacak bir süreç.

TB3’LER BU YIL HAVALANACAK

TB3’ün çalışmaları hızla devam ediyor. TB2’ye nazaran üretiminde bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Ondan sonra entegrasyon ve uçuş testleri yapılacak. Tam süreyi veremem ama bu yıl içinde TB3’leri uçarken göreceğiz.

Türkiye’nin uzak bölgelerdeki operasyonlarında SİHA’lar etkili oldu. Elinizin ulaşabildiği yere SİHA gönderebilirseniz orada etkinsiniz. Havadan operasyon yapacaksanız SİHA’lar jet uçağından geri kalmaz. Adet olarak çok daha fazla, havada daha uzun süre kalabileceksiniz. Elektronik harp ve vuruş gücü anlamında enteresan olacak.

Kızılelma’nın mühimmat entegrasyonu için testler devam ediyor. Gelecek test sonuçlarına göre adım adım gidecek. Bu kendi içnde bir bütün. Uçuş testlerinde yavaş yavaş harekete geçirilecek.”

GÖKBEY YERLİ MOTORLA UÇACAK

Gökbey’de teslimat biraz gecikti ama 3 tanesi bu yıl içinde jandarmaya teslim edilecek. İlk kez TEİ’nin ürettiği yerli bir motorla, helikopter motoruyla bu yıl uçacak.

ANADOLU GEMİSİ 30’DAN FAZLA SİHA TAŞIYABİLİR

Anadolu Gemisi şu an Deniz Kuvvetlerimizin elinde. Personellerin eğitimi devam ediyor. Gemimiz aslında hizmete hazır. Beklediğimiz kapasiteye ulaştı. Barış zamanındaki fonksiyonu ihtiyacı olan yerlerde personelin taşınması, onların üssü olması ama asıl mesele bir güç aktarımı yapması. Bir yerde operasyon yapacaksanız hem kara hem hava güçlerini bulundurabilirsiniz. Gemimizin seyahat mesafesi gayet uzun. Şu an 30’un üzerinde SİHA taşıyabilir ama bunun 100’e kadar çıkabilecek modeli geliştirilebilir. Bir afet durumunda ise 3 bin kişiyi alabilirsiniz gemiye.

F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNÜŞ ZOR

Türkiye F-35 programına geri dönerse o uçakları Anadolu gemisine entegre etmek zorundayız. Zaten hangarlar hazır ama F-35 programına geri döner miyiz bilmiyorum. Şahsi görüşüm, F-35 B modelininmaliyeti ve performansı gündeme geldiğinde, masrafı da göz önüne alındığında iki kez düşünülmesi gerektiği görüşündeyim. İşletmesi de oldukça pahalı.

‘HÜRJET İLE PAZARI DOMİNE EDEBİLİRİZ’

Hürjet bir eğitim uçağı. Hava Kuvvetleri olan her ülkenin eğitim uçağına ihtiyacı vardır. Türkiye bu uçakla pazarı domine edebilir. 5-6 sene önce olsaydı elimizde şu an satışı yapılmıştı. Hürjet’ten MMU’ya geçiş olsun istiyorduk ama birbirine paralel gittiler. Sadece eğitim uçağı olarak kalmayacak. Anadolu Gemisi’ne inip kalkabilecek bir Hürjet modeli tasarlayacağız. Buna çalışıyoruz. Eğitim uçağını uçuralım önce, ondan sonra ikinci aşama buna belirli silah unsurlarını entegre etmek olacak. Üçüncü adımı ise gemi üzerine inip kalkması. Hürjet’e yerli motor için çalışmalar sürüyor. Tecrübeli şirketler bile 10 yıl süre veriyor ama biz sürece başladık, yoldayız artık.

‘MMU İNSANSIZ OLABİLİR’

Milli Muharip Uçağı görünmezlik özelliği daha iyi olacak. Siber güvenlik, yapay zeka içinde olacak. 5. nesil için geliştirilmiş bir motoru olmadığı için 4.5 diyoruz ama motoru halledince içimize sinecek. Tamamen akıllı, bir tık sonrası insansız olabilecek, farkındalığı olan, radarı son derece etkili, uzun mesafe vuruş yapabilme gibi gelişmiş özellikleri ekleyebilirsiniz. Hangardan çıktı, motoru çalıştı.

‘MÜJDELERE HAZIR OLUN’

Uçuş çok önemli, yerde gitmeye benzemiyor. temkinli olmakta fayda var. Uçuşun kuralları kanla yazılmıştır. 2024’ün sonu, 2025 gibi ilk uçuşu gerçekleştirebilir ama biz ileri tarih verelim ama sürprizlere hazır olun, daha da öncesinde uçabilir. Maliyeti F-35’ten daha uygun olacak. Hava Kuvvetleri filosuna katılması ise 2029’u bulur. Filoya teslim ettiğimizde şu anlama gelir; bu uçak hazır, kullanılabilir.

ANKA-3 YAKINDA HAVADA

ANKA-3 bizim sürprizimiz. Jet motorlu, uçak kanat formatında bir SİHA’mız. Çok yakında havada göreceğiz. Hürjet’le beraber uçururuz büyük ihtimal. 40 gün içinde uçabilir.”