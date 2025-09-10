Haberler

Ssb ile Aselsan 1,65 Milyar Avro Anlaşma

SSB VE ASELSAN ARASINDAKİ SÖZLEŞME

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında hava savunma sistemlerinin tedariki için toplam değeri 1 milyar 650 milyon avro olan bir sözleşme imzalanıyor. ASELSAN’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, “ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek” deniliyor.

TESLİMAT GRAFİĞİ

Bu sözleşme ile gerçekleştirilecek teslimatların, 2027 ile 2031 yılları arasında yapılacağı ifade ediliyor. Hava savunma sistemleri, ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir role sahip olacak ve savunma sanayisini güçlendirecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Yeni Emeklilik Sistemi Sürekli Gündemde. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2025’te Uygulama. Emeklilik Gelirini Artırmayı Amaçlıyor. İşveren Katkısı Sistem İçin Belirtilmiştir. Otomatik Katılımda Değişim Söz Konusu....

Yeni emeklilik sistemi ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Türkiye'de önemli bir tartışma konusu oldu. 2025'te yürürlüğe girecek TES'in detayları ve şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Haberler

Bozüyük Kaymakamı Düğünlerde Bulundu

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, iki düğün törenine katılarak genç çiftlerin mutluluğunu paylaştı ve iyi dileklerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.