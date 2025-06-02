SSB İle MEB Arasında Protokol İmzalandı

PROTOKOL İMZALANDI

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalanmış durumda. Protokol, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Nuri Demirağ Salonu’nda düzenlenmiş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayi firmalarının genel müdürleri ve sektördeki temsilciler katılım göstermiştir.

EĞİTİMDE YENİ DÖNÜŞÜM

Protokolde konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılışında Mersin’in Silifke ilçesinde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt’u anarak Allah’tan rahmet diledi. Dünyada birçok alanda değişimlerin yaşandığını belirten Bakan Tekin, “Adeta yepyeni bir dünyanın ortaya çıktığı, çok hızlı güncellenmesi gereken gelişmeleri hep beraber yaşıyoruz. Eğitimle ilgili konularda yepyeni paradigmalar ortaya çıkmaya başladı. Eğitim konusunda bu dönüşümü yaşayan ülkelerden biri de Finlandiya. Biz de bu dönüşümü yaşıyoruz, yürütüyoruz, sürdürüyoruz” şeklinde ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞİM

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuşmasında son 20 yılda savunma sanayi alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı. Görgün, “Uluslararası muhataplarımızla bu konuda sürekli diyalog halindeyiz. Türkiye’deki okullarımızın, mesleki teknik liselerimizin, üniversitelerimizin ve buradan yetişen insan gücünün katkılarıyla elde edilen sonuçları gururla paylaşıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı, sadece sektörün orkestrasyonunu sağlamakla kalmayıp, insan kabiliyeti ve teknik yetkinliklerin geliştirilmesi üzerinde de duruyor” dedi.

PİLOT ÇALIŞMALAR VE GELECEK HEDEFLER

Görgün, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu mesleki eğitim ve teknik konudaki projemiz, Milli Eğitim Bakanlığımız ile yürüttüğümüz uzun soluklu görüşmeler sonucunda şekillendi. 12 pilot ilde ve 12 pilot okulda uygulamaya geçeceğimiz bu programın işleyişi ve çıktıları, süreç içinde değerlendirilecektir. Bu projeden tüm ülkeye olumlu katkılar sağlanacağına inanıyoruz. Memleketime hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İmza töreni, ortada çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.