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Ekonomi

“SSK Ve Bağkur Emeklileri Yüzde 12 Zam”

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EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 12 ZAM GARANTİSİ

Ekim ayındaki enflasyon oranıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri, maaşlarına yüzde 12’lik bir zam alma garantisi sağladı. Eğer Kasım ve Aralık’ta enflasyon oranı yüzde 1 civarında gerçekleşirse, bu durumda zam oranı yüzde 14’e yükselebiliyor. Ancak eğer aylık enflasyon yüzde 1.5 olabiliyorsa, gerçekleşecek zam oranı yüzde 15’e ulaşabilir.

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI İLK KEZ OLUŞTU

Memur ve memur emeklileri için, ilk defa enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Bu durum, maaş artışlarının nasıl şekilleneceği açısından önemli bir gelişme. Ocak ayında gerçekleştirilecek zam oranlarıyla ilgili tahminler ise çeşitli alternatiflerle karşımıza çıkıyor. Peki, Ocak zamları ne şekilde olacak? İşte tahminlere göre ortaya çıkan olası rakamlar.

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