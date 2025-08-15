Stablecoin Düzenlemesi Beklenmedik Riskler Taşıyor

KAPSAMLI ÇALIŞMA SONUCUNDA STABLECOIN DÜZENLEMELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

American Bankers Association’ın öncülüğünde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma sonucu, stablecoin düzenlemelerinin beklenmedik riskler taşıdığı söyleniyor. 52 finansal kuruluşun birlikte hareket etmesi, sektörün bu konudaki endişelerinin ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Kripto para sektörünün hızla büyümesi, geleneksel bankacılık sisteminin temeli üzerinde sarsıcı etkilere yol açabiliyor.

Coinbase hukuk müşaviri, bankacılık lobisini rekabet engelleyici tutumlar sergilemekle suçluyor. Senato Bankacılık Komitesi liderliğine yazılan mektup, bankacılık derneklerinin GENIUS yasası kapsamındaki stablecoin ihraççılarına uygulanan faiz yasağının yetersiz olduğunu vurguluyor. Mevcut durumuyla birlikte, kripto para borsaları, aracı kurumlar ve diğer bağlı kuruluşların bu kısıtlamaları kolayca aşabileceği aktarılıyor. Bu durum, stablecoinlerin sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkarak, değer saklama aracı haline gelmesine neden olacak büyük bir risk oluşturuyor.

Bankacılık derneklerinin açıklamasında, “Bankalar mevduatları kredilere dönüştürerek ekonomiyi güçlendirir; mevduatlar getiri peşinde stablecoinlere aktığında, kredi yaratımı zarar görür.” deniliyor. Coinbase’in baş hukuk müşaviri Paul Grewal ise bankacılık sektörünün bu tutumunu X platformunda sert bir dille eleştiriyor. Grewal, “376 Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekili sizin rekabetten kaçınma çabanızı reddetti. Bir Başkan da öyle yaptı. Artık devam etme zamanı.” ifadesini kullanıyor.

Bank Policy Institute, Financial Services Forum ve diğer grupların benzer kaygıları dile getirmesi, konunun sektör genelinde ne kadar ciddiye alındığını gözler önüne seriyor. Bu kuruluşlar, potansiyel mevduat likiditesi ve kredi risklerinin ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.