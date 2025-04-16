Stablecoin Pazarındaki Gelişmeler Ekonomiyi Etkileyecek

STABLECOIN PAZARINDA BEKLENEN PATLAMA

ABD’nin GENIUS ve STABLE yasalarının yakın zamanda yürürlüğe girmesi, stablecoin pazarında büyük bir patlama yaratma potansiyeline sahip. Standard Chartered dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick, bu değişikliğin sadece kripto paralarla sınırlı kalmayıp, geleneksel finans sistemine de derin etkileri olacağını vurguluyor. Avrupa’da ise artan dolar bazlı stablecoin hakimiyeti, dijital euro projesinin hızlandırılması için çağrıları beraberinde getiriyor. İtalya Ekonomi Bakanı, ABD doları bazlı stablecoinlerin Avrupa ekonomik bağımsızlığını tehdit ettiğini belirtiyor.

HACİMDEKİ ÖNGÖRÜLEN ARTIŞ

Standard Chartered’ın yaptığı son araştırmaya göre, stablecoin hacminin önümüzdeki dört yıl içerisinde dokuz kat artarak 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyük büyüme, ABD’de gelecekte yasalaşması planlanan GENIUS ve STABLE yasalarının etkisiyle mümkün olacak. GENIUS yasası, stablecoin ihraççıları için 1:1 varlık rezervleri, şeffaflık, ve kara para aklamayla mücadele uyumunu zorunlu hale getiren bir sistem oluşturuyor. STABLE yasası ise bu düzenlemeleri sıkı rezerv kuralları ve denetimlerle güçlendiriyor.

FINANSAL PİYASALARDAN GELEN TEHDİTLER

Geoff Kendrick, bu genişlemenin ek olarak rezerv olarak tutulacak 1,6 trilyon dolarlık ABD Hazine bonosu talep edeceğinin altını çiziyor. Bu miktar, Trump’ın ikinci döneminde planlanan yeni Hazine bonosu ihracına eşdeğer. İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti de Milano’daki bir finans forumunda, ABD’nin stablecoin politikasının Avrupa’nın ekonomik bağımsızlığına olan tehditlerinin ticaret tarifelerinden daha ciddi olabileceğini belirtiyor. Giorgetti, görüşmelerinde AB liderlerine dijital euro projesinin hızlandırılması yönünde çağrıda bulunuyor.

GELENEKSEL FİNANSTAN YENİ ADIMLAR

Ayrıca, geleneksel finans sektörü de stablecoin pazarına yöneliyor. Örneğin, JPMorgan Chase, Blockchain tabanlı ödeme ağı Kinexys’e İngiliz sterlini hesaplarını ekleyerek, USD dışındaki para birimlerinde stablecoin benzeri ödemeler yapabilmek için altyapısını geliştiriyor. Bu durum, stablecoin kullanımının euronun küresel referans para birimi olarak rolüne tehdit oluşturabileceği fikrini güçlendiriyor.