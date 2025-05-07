Stablecoin Tasarısı Kritik Aşamalarda İlerliyor

STABLECOIN TASARISIYLA SİYASİ GERİLİM ORTAYA ÇIKIYOR

Kripto para alanının düzenlenmesiyle ilgili en önemli aşamalardan biri olan stablecoin tasarısı, ABD’deki siyasi gerilimi net bir şekilde ortaya koyuyor. Senato çoğunluk lideri John Thune’un salı akşamı başlattığı kapatma prosedürü, tasarının partiler arası destek olmadan ilerleyemeyeceğini gösteriyor.

GENIUS YASASI’NIN AMACI

Senatör Bill Hagerty tarafından yönlendirilen GENIUS Yasası, stablecoinlerin katı finansal zorunluluklarla düzenlenmesini amaçlıyor. Tasarının en önemli maddesi, stablecoinlerin tam anlamıyla ABD doları ve kısa vadeli Hazine bonoları gibi likit varlıklarla desteklenmesi gerekliliği. Cumartesi günü, aralarında Ruben Gallego ve Mark Warner’ın da bulunduğu dokuz Demokrat senatör, tasarının son şekline itiraz etti. Senatörler, yabancı stablecoin ihraççılarına yönelik daha güçlü güvenlik önlemleri ve kapsamlı kara para aklama karşıtı hükümler talep ediyor.

CUMHURİYETÇİLERDEN DİRENIŞ VE ELEŞTİRİLER

Öte yandan Cumhuriyetçi politikacılar da kendi partileri içinde direnişle karşılaşıyor. Senatör Rand Paul salı günü önerilen düzenlemelerin gereksiz olduğunu belirterek potansiyel muhalefetini gündeme getirdi. Senatör Josh Hawley ise tasarının büyük teknoloji şirketlerinin stablecoin ihraç etmesini kolaylaştırabileceği konusunda uyarıda bulunarak endişelerini dile getirdi. Daha önce komitede tasarıyı destekleyen Senatör John Kennedy de şu an için desteğini geri çekmiş durumda.

BİDEN YÖNETİMİ VE KRİPTO PARA İLİŞKİLERİ

Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın kripto para sektörüyle artan ilişkileri konusunda da kaygı taşıyor. Senato soruşturma alt komitesinin kıdemli üyesi Senatör Richard Blumenthal, salı günü World Liberty Financial ve Fight Fight Fight LLC’ye soruşturma yazıları göndererek Trump’ın kripto ile ilgili girişimlerinden kaynaklanabilecek potansiyel çıkar çatışmaları hakkında bilgi talep etti. Bu gelişmeler, ABD’nin kripto para sektörünü düzenleme sürecinde önemli bir eşik teşkil ediyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek oylama, yalnızca stablecoinlerin geleceğini değil, aynı zamanda ABD’deki kripto para varlıklarının yasal durumunu da belirleyebilecek düzeyde kritik bir önem taşıyor.