Stablecoinler, Bankalar İçin Yeni Gözde

DEĞİŞEN KÜRESEL ÖDEME SİSTEMLERİ

Küresel ödeme sistemlerinde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Stripe’ın kurucu ortağı ve başkanı John Collison, dünyanın önde gelen bankalarının stablecoin teknolojisine giderek artan bir ilgi duyduğunu belirtiyor. Geleneksel döviz işlemlerinin yüksek maliyetleri ve yavaşlıkları karşısında, anında ve düşük ücretli işlemlerin mümkün olduğu stablecoin’ler, artık bankaların öncelikleri arasında yer alıyor. Mayıs ayının başında 100 ülkede stablecoin tabanlı hesapları devreye sokan Stripe, küresel bankaların bu varlıklara yönelik ciddi bir ilgi gösterdiğini gözlemledi.

BANKALARIN STABLECOIN İLGİSİ

Stripe’ın eş kurucusu Collison, yaptığı açıklamada, “Onlarla yaptığımız görüşmelerde stablecoinlerle çok ilgililer.” ifadesine yer veriyor. Bankaların bunu geçici bir trend olarak görmediğinin altını çizen Collison, stablecoinleri kendi ürün ve hizmetlerine nasıl entegre edeceklerini ciddiyetle değerlendirdiklerini vurguluyor. Bankaların stablecoinlere olan artan ilgisinin arkasında, bu dijital varlıkların uluslararası ödemeler ve bankaların aldığı döviz işlem ücretlerini düşürme potansiyeli yatıyor.

ULUSLARARASI PARA TRANSFERİ ZORLUKLARI

Collison, mevcut uluslararası para transfer sistemlerinin “son derece pahalı, çok yavaş ve günler süren” bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekiyor. “Bugün kimse bu dengeden memnun değil. Bu yüzden bu tür kâr havuzlarının baskı altına gireceğini düşünüyorum.” diyor. Ayrıca stablecoinlerin anlık işlem imkânı sunduğunu ve bu işlemlerin geleneksel döviz işlemlerine göre belirgin şekilde daha düşük ücretlerle gerçekleştirildiğini belirtiyor.

GELECEK VE DÜZENLEME RİSKLERİ

Collison, gelecekteki ödeme hacminin büyük bir kısmının stablecoinlerde olacağını ifade ederek, bunun şirketlerinin geleceği için önemli bir iş kolu olacağını da sözlerine ekliyor. Stablecoinlerin, 2024 yılında geleneksel finans dünyasındaki Visa ve Mastercard’ın toplam işlem hacimlerini aşarak önemli bir etki yarattığı belirtiliyor. Ancak bankaların stablecoinlere ilgi göstermelerine rağmen, bazı bölgelerin, özellikle Birleşik Krallık’ın yeni düzenlemeleri hızla hayata geçirmemesi durumunda stablecoin operatörlerini çekme yarışında dezavantajlı duruma düşebileceğine dikkat çekiyor.

Collison, “Bu sektöre hizmet etmek için kurulan şirketler var. Eğer gerçekten iyi bir düzenleyici çerçeve olsaydı, burada merkezlenmeyi seçebilirlerdi.” diyerek belirsizlikler nedeniyle şirketlerin başka yerlere yönlenme riskine işaret ediyor. Avrupa Birliği’nin 2024 sonunda yürürlüğe girecek olan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi ile ilgili bilgiler sunan Collison, Birleşik Krallık’ın Finansal Yürütme Otoritesi’nin yeni stablecoin kuralları hakkında halkın görüşünü alma aşamasında olduğunu hatırlatıyor.

ARTAN KRİPTO PARA SAHİBİ SAYISI

Collison’un son değerlendirmeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde bankaların kripto para sektöründe alacakları adımlara yönelik net yönergeler beklediğini gösteren raporlarla paralellik gösteriyor. Öte yandan, Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz yıl yeni kripto para sahibi sayısının Avrupa ortalamasını geride bırakan önemli bir artış gösterdiği bilgisi veriliyor.