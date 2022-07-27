‘Stalin’in dadısı’ olarak bilinen üst düzey göreve getirildi

‘Stalin’in dadısı’ olarak bilinen Britanya Komünist Partisi’nin üyelerinden Prof. Dr. Susan Michie, üst düzey göreve getirildi.

University College London’daki Davranış Değişikliği Merkezi’ni yöneten Michie, aynı zamanda Birleşik Krallık hükümetine bağlı Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu’nun (SAGE) da üyesi.

Yeni görevlendirmeyle birlikte Michie, DSÖ’nün “Sağlıkta Davranışsal İçgörüler ve Bilimler üzerine Teknik Danışma Ekibi” adlı kurula başkanlık edecek.

50 yıla yakındır Büyük Britanya Komünist Partisi ve ardılı Britanya Komünist Partisi üyeliğini devam ettiren bilim insanı, aynı zamanda İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn’e verdiği destekle de adından söz ettirmişti.

Michie, 2019’daki Birleşik Krallık genel seçimlerinde dönemin işçi partisi lideri Jeremy Corbyn’e 14 bin sterlin bağış yapmış ve Britanya Komünist Partisi’ne de Corbyn’i desteklemeleri için çağrı yapmıştı. Ancak seçimlerde İşçi Partisi 59 sandalye kaybetmiş ve bunun ardından partide Corbyn’in istifasıyla sonuçlanan tartışma süreci başlamıştı.

O dönemde Sunday Times yazarı Sarah Baxter, bir köşe yazısında, Oxford mezunu Michie’ye üniversite yıllarında “Stalin’in dadısı” lakabının takıldığını hatırlatmıştı. Bunun ardından bilim insanı Britanya basınında sıklıkla bu lakapla anılır oldu.

Michie pandeminin ilk günlerinde maske ve mesafe yanlısı tutumuyla da gündeme gelmişti. Haziran 2021’de Kanal 5’e röportaj veren bilim insanı şöyle konuşmuştu:

Sosyal mesafe, yüz maskeleri… Bunları uzun vadede devam ettirmemiz gerekecek. Bu sadece Kovid için değil, diğer hastalıkları da azaltmak için iyi olacak.

Sağlık profesörü, tedbirlerin ne kadar sürmesi gerektiği sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Öyle ki sonsuza kadar sürmesi gerektiğini düşünüyorum.

DSÖ’DE NE İŞ YAPACAK?

Sağlıkta Davranışsal İçgörüler ve Bilimler üzerine Teknik Danışma Ekibi, pandeminin başlangıcında Şubat 2020’de kuruldu.

Artık Michie’nin başkanlık edeceği DSÖ danışma ekibi, ekonomi, antropoloji ve psikoloji gibi farklı alanlar da dahil olmak üzere “geniş bir disiplin yelpazesini” temsil eden tanınmış uzmanlardan oluşuyor.

Örgütün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bu kurul, ulusal sağlık politikaları ve programlarının planlaması için DSÖ’nün yol haritaları geliştirmesine yardımcı oluyor.

Ekipteki uzmanlar, bu süreçte örgüte bölgesel ve uluslararası düzeyde önerilerde bulunuyor.