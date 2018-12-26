İstanbul’da ByLock operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın iletişim sistemi olan ByLock’u kullandığı iddia edilen 34 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı olan “Bylock” kullanıcısı olduğu tespit edilen 34 şahsa yönelik operasyon başlattı. 26’sı İstanbul’da olmak üzere toplam 38 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polisin 18 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

TRT