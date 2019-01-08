İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul'da etkisini gösteren yağış nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarı üstüne uyarı yaptığı yağışlar etkisini göstermeye başladı. Hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

İDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.50’deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 07.45’teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’da ise, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de iptal edildi.

TRT