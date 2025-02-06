Standard Chartered’dan Bitcoin İçin Rekor Tahminler!

KRİPTO PARALARDA HIZLI FİYAT DEĞİŞİMİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisiyle kripto paralar üzerinde önemli fiyat değişiklikleri yaşandı. ABD’nin gümrük vergilerine dair aldığı karar, dijital varlıkların lideri Bitcoin’de değer kaybına yol açtı. Şu an 100 bin doların altında işlem gören Bitcoin, dikkat çekici bir tahminle karşı karşıya kaldı.

STANDARD CHARTERED’DAN 3 YILLIK TAHMİN

İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, kripto para piyasalarını etkileyecek önemli bir öngörüde bulundu. Banka, Bitcoin’in iki ay içinde 130 bin dolara ulaşacağını belirtti. Bununla birlikte, 3 yıllık tahminler arasında 2025’te 200 bin, 2026’da 300 bin, 2027’de ise 400 bin dolar seviyelerine yükseleceğini ifade etti. Ayrıca, Bitcoin’in 2028 yılında 500 bin dolara kadar tırmanabileceği öngörülüyor.

TRUMP DÖNEMİNDEKİ DEĞER KAZANIMLARI

Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamasının ardından Bitcoin yüzde 43 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz ay 109 bin dolara kadar çıkarak rekor kıran Bitcoin, sonrasında gümrük vergisi savaşları nedeniyle 97 bin 800 dolar seviyelerine düşerek geri çekildi.