Standard Chartered, Kripto Para Raporu Yayınladı

KÜRESEL FİNANS DEVRİNDEN KRİPTO PARA RAPORU

Küresel finans alanında faaliyet gösteren Standard Chartered, kripto para sektöründeki tokenleştirme trendlerine dair yeni bir rapor yayımladı. Banka, stablecoin dışındaki gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesinde kayda değer büyüme fırsatları bulunduğunu ve bu alanın yakın gelecekte hızla genişleyeceğini öngörüyor.

YENİ BÜYÜME POTANSİYELİ

Uluslararası bankacılık devi Standard Chartered, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi konusunda yeni büyüme potansiyellerine dikkat çeken bir analiz yayımladı. Rapor, stablecoinlerin mevcut piyasada ezici bir üstünlüğe sahip olmasına rağmen, daha geniş kapsamlı değişimlerin erken sinyallerinin gözlemlendiğini ortaya koyuyor. Banka, odak noktasının değişmesi ve düzenleyici çerçevenin netleşmesi ile önemli bir dönüşüm bekliyor. Piyasa verilerine göre, stablecoin olmayan hemen hemen tüm gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmiş hacmi sadece 23 milyar dolar seviyesinde ve bu, toplam stablecoin piyasasının yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Yatırım bankası tarafından hazırlanan rapor, bu niş alanın gelecekte önemli bir şekilde büyüyeceğini öngörüyor.

BÜYÜMENİN TEMELİ

Rapor, yasal düzenlemelerin olgunlaşmasının ve zincir üzerinde somut fayda sağlayan varlıklara yönelik ilginin artmasının bu büyümenin temel itici güçleri arasında olduğunu vurguluyor. Tokenizasyon, Blockchain teknolojisinin en dikkat çekici uygulama alanlarından biri olarak geleneksel finans sektöründe büyük bir yatırım ve ilgi çekmeyi sürdürüyor. Değerini ABD doları gibi varlıklara sabitleyen stablecoinler, hem kripto para piyasalarında hem de uluslararası para transferlerinde kritik bir rol oynuyor. Standard Chartered, mevcut yapı içinde değişimin kaçınılmaz olduğu mesajını veriyor.

DÜZENLEMEDEKİ ENGELLER

Raporda, Singapur, İsviçre, Avrupa Birliği ve Jersey gibi bölgelerin düzenleme konusunda adımlar attığı ancak müşteri tanıma (KYC) süreçlerindeki standart eksikliğinin hâlâ bir engel teşkil ettiği belirtiliyor. Standard Chartered’ın dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, büyüme potansiyelini açığa çıkarmak için tokenleştirme çabalarının zincir dışı alternatiflere göre daha ucuz, daha likit ya da daha hızlı ödeme imkânı sunan varlıklara yönelmesi gerektiğini ifade ediyor.

POTANSİYELİ YÜKSEK VARLIKLAR

Banka, tokenize edilmiş özel kredilerin sunduğu hızlı mahsuplaşma ve maliyet avantajları nedeniyle büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekiyor. Ancak, altın veya ABD hisse senetleri gibi zaten yüksek likiditeye sahip varlıkların tokenleştirilmesinin zincir üzerinde net bir katma değer sunmadığı için sınırlı ilgiyle karşılaştığı analiz ediliyor. Bankanın öngörüsüne göre, özel sermaye ve likit olmayan emtialar, stablecoin dışındaki tokenleştirme pazarının bir sonraki büyüme dalgasını tetikleyecek alanlar olacak.