Standart Altın Fiyatı 4 Milyon 103 Lira

DOLARDAKİ DEĞİŞİM VE ALIM SATIM RAKAMLARI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 4 milyon 103 bin lira seviyesine ulaştı. Altın piyasasında 4 milyon 100 bin lira ile 4 milyon 118 bin lira arasında dalgalanan standart altın, günü yüzde 1,2 artışla 4 milyon 103 bin lira ile kapattı. Bir önceki gün ise bu fiyat 4 milyon 56 bin lira olarak kaydedilmişti.

KMKTP’deki toplam altında işlem hacmi 13 milyar 210 milyon 967 bin 29,39 lira olurken, işlem miktarı 3.269,57 kilogram olarak belirlendi. Diğer metallerdeki toplam işlem hacmi ise 13 milyar 253 milyon 817 bin 138,63 lira şeklinde gerçekleşti. Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye İş Bankası ve NMGlobal Kıymetli Madenler öne çıkıyor. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler bu şekilde kaydedildi.