Standart Altın Fiyatı 4 Milyon 180

BORSADA ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın başlangıç gününde 4 milyon 180 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük fiyat 4 milyon 69 bin lira, en yüksek fiyat ise 4 milyon 180 bin lira olarak belirlendi. Haftanın ilk işlem gününde standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,2 artış göstererek 4 milyon 180 bin liraya ulaştı. Cuma günü, standart altın kilogram fiyatı 4 milyon 90 bin liradan haftayı kapatmıştı.

KMKTP’de altın işlemlerinin toplam hacmi 6 milyar 592 milyon 641 bin 182,38 lira olurken, işlem miktarı ise 1.612,25 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 6 milyar 676 milyon 633 bin 732,57 lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında en yüksek işlem yapan kurumlar arasında Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Akbank yer aldı. Bugünkü işlemleri detaylandıran veriler ise şu şekilde şekillendi: