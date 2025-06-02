Standart Altın Fiyatı Yükseldi, 4 Milyon

STANDART ALTIN FİYATINDA YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 236 bin lira seviyesine yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 216 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 236 bin lira olarak belirlendi. Bu durum, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,7 artışla 4 milyon 236 bin liraya ulaştı. Geçtiğimiz cuma günü standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 164 bin 999 lira olarak kapanmıştı.

İŞLEM HACMİ VE MİKTARI

KMKTP’de, altın işlemlerinin toplam hacmi 3 milyar 723 milyon 624 bin 415,32 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 882,57 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 3 milyar 723 milyon 666 bin 661,10 lira olarak kaydedildi.

GÜNÜN EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLARI

Altın borsasında, bugünkü işlemlerde en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Akbank bulunuyor. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler bu şekilde ortaya çıkıyor.