Stanford’dan düşünceyle iletişim devrimi!

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ YOLDA

Stanford Üniversitesi’nde gerçekleştirilen güncel bir araştırmanın sonuçları, insanların yalnızca düşünerek iletişim kurabilme imkânına ulaşabileceği önemli bir noktayı gösteriyor. Bu yeni teknoloji, iç konuşmayı (inner speech) doğrudan analiz ederek, ses ya da fiziksel hareket gerektirmeden iletişimi sağlıyor. Beyin-bilgisayar arayüzleri, bir bireyin sinir sistemini, beyin aktivitesini yorumlayabilen implant elektrotları ile bağlayarak, yalnızca düşünce gücüyle bilgisayar kullanmayı ya da protez uzuvları hareket ettirmeyi mümkün kılıyor. Özellikle konuşma yetisini kaybetmiş bireyler için bu teknoloji, bağımsızlığı geri kazandırmanın kapılarını açabilir.

POTANSİYELİ YÜKSEK TEKNOLOJİ

Araştırmanın sonuçları, Cell dergisinde 21 Ağustos’ta yayımlandı ve konuşamayan bireylerin iletişim kurmasına kolaylık sağlayabilecek veriler ortaya koydu. Sistem, gerçek zamanlı çözümlemede %74 doğruluk oranı elde ederek bu tür bir teknoloji için dikkat çekici bir başarı gösterdi. Ancak iç konuşmaları çözümlemek bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Denemelerde implant beklenmedik sinyalleri de yakalayabiliyor. Bu sebeple, özel düşüncelerin korunması için bir “mental şifre” sistemi geliştirildi.

İÇ KONUŞMA ANALİZİ VE UYGULAMALARI

Kunz, Financial Times’a yaptığı röportajında “İç konuşmayı yalnızca düşünürken beyin aktivitesinin nasıl göründüğünü ilk kez anlayabildik” şeklinde bir ifade kullanıyor. Araştırmacılar, dört katılımcıda çok birimli kayıtlar (multi-unit recordings) yaparak, iç konuşmanın motor kortekste güçlü bir biçimde temsil edildiğini ve hayal edilen cümlelerin gerçek zamanlı çözümlenebileceğini ortaya koydu. Ekip, motor kortekse mikro elektrotlar yerleştirerek nöral sinyalleri kaydetti ve katılımcılardan belirli kelimeleri konuşmayı ya da hayal etmeyi denemelerini istedi. Her iki eylem de beyin bölgelerinde örtüşen bir aktiviteyi tetikliyor. Yapay zekâ modelleri, bu sinyalleri fonemlere çeviriyor, ardından kelimelere ve katılımcıların düşündüğü cümlelere dönüştürüyor. Denemelerde, beyin çipi hayal edilen cümleleri %74 doğrulukla tercüme edebildi.

ETİK KAYGILAR VE ÇÖZÜMLER

Ancak bu gelişmeler mahremiyet kaygılarını da gündeme getiriyor. Çalışmada, BCI sistemlerinin katılımcıların istemedikleri iç konuşmalarını da yakalayabildiği gözlemlendi. Bunun, düşüncelerin izinsiz açığa çıkma riski doğurabileceği aktarıldı. Duke Üniversitesi’nden Nita Farahany, NPR’ye yaptığı açıklamada, “Bu, özel ve kamusal düşünce arasındaki çizginin düşündüğümüzden daha bulanık olabileceğini gösteriyor” diyor.

Stanford araştırmacıları, iç konuşmanın sadece kullanıcı şifreyi düşündüğünde çözümlenmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Bu şifre, 1964 tarihli bir çocuk kitabı ve 1968 tarihli bir filmden esinlenen “Chitty Chitty Bang Bang” ismiyle belirlendi. Sistem, yanlışlıkla özel düşüncelerin açığa çıkmasını %98 başarı oranıyla önlemeyi başardı. Avustralya’daki Wollongong Üniversitesi’nden biyoeetik uzmanı Cohen Marcus Lionel Brown, bu çalışmanın etik açısından doğru bir adımı temsil ettiğini ifade etti.

İNSAN BEYİNİNİN YENİ DÖNEMİ

Farahany, Mart 2023’te NPR’ye verdiği bir röportajda, beynin “en hassas organımız” olduğunu vurguladı ve bunun açığa çıkmasının insan olmanın anlamını derinden değiştirdiğini belirtti. MIT’den bilişsel nörobilimci Evelina Fedorenko, katılımcıların bilinçli olarak hayal ettikleri kelimeleri analiz etmede başarı yüksekken, açık uçlu sorulara verilen yanıtların çoğunun sistem tarafından “çöp” olarak kaydedildiğini açıkladı. Kunz, iç konuşmayı çözen bilgisayarların henüz insanlarla konuşma seviyesine gelmediğini, “Bu sonuçlar, her şeyden önce bir konsept kanıtıdır” diyerek ifade ediyor.