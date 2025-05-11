– Stanimir Stoilov: “Önemli İki Puan Kaybettik”

ÖNEMLİ PUAN KAYBINA DİKKAT ÇEKTİ

İZMİR – Göztepe’nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Hatayspor’a karşı oynanan maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Evimizde çok önemli iki puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı ve bu sonuçla önemli bir fırsatı kaçırmış oldu.

POZİSYON DEĞERLENDİRMESİ GEREKEN BİR KONUYDU

Maç sonrası basın toplantısında sözlerine devam eden Stoilov, “Aslında futbol anlamında iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Hırsımız da son derece yüksekti. Ancak final paslarında, şutlarda ve son kararlarda iyi değildik. Elde ettiğimiz fırsatları maalesef değerlendiremedik. Daha önce de çok sık belirttiğim gibi, maçlarda sürekli fırsatlar yakalıyoruz fakat bunları değerlendiremiyoruz. Oyuncularımızın bu pozisyonların kıymetini biraz daha iyi bilmesi ve o anlarda gol atma konusunda daha aç olmaları gerekiyor” dedi.

SAKATLIKLAR ZORLUKLAR YARATTI

Göztepe’nin bu sezon sakatlıkların kendilerine büyük zorluklar çıkardığını ifade eden Stoilov, “Bugün aslında oyunu değiştirmeye çalıştığımız dakikalarda Heliton’u santrfora aldık. Çünkü bu bölgede oynayan diğer oyuncularımızın sakatlıkları devam ediyor ve burada bir seçeneğimiz yok. Gelecek sezon için ilk hedefimiz her pozisyonda rekabetçi bir ortam oluşturmak. Aynı zamanda kaliteyi de arttırmamız gerekiyor. Biraz daha üretken oyunculara ihtiyacımız var ama öncelikle bu sezonu kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmek adına çaba sarf edeceğiz. İstediğimize ulaşmayı deneyeceğiz ve sonrasında bu kaliteyi artıracak, rekabeti üst seviyeye taşıyacak oyuncular getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.