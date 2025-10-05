Stanimir Stoilov Performans Geliştirilmesi Gerekiyor Dedi

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyet sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Şu ana kadar mağlup olmadık ama ben şu an için olduğumuz noktaya baktığımda istediğim, varmak istediğim noktadan çok uzağım. Kesinlikle çok daha iyi olmamız lazım.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

MAÇIN ÖNEMİ

Stoilov, güçlü bir rakibe karşı elde ettikleri bu önemli zaferin altını çizdi. Başakşehir maçının iç sahada oynamadıkları en iyi oyun olmadığını vurgulayan Stoilov, “Bugün maç içerisindeki futbol tarzımızdan çok hoşlanmadım, bu beni çok tatmin etmedi. Ama biraz önce belirttiğim gibi 3 puan bizim adımıza çok önemli ve bunu kazandığımız için çok mutluyum.” dedi. Savunma konusunda iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Stoilov, hücumda ise gelişim göstermeleri gerektiğini belirtti. “Öndeki oyuncularımızın performansının gelişmesi gerekiyor.” diye ekledi.

TARAFTARIN ROLÜ

Teknik direktör Stoilov, taraftarın her zaman yanlarında olduğunu fakat alınan cezaların sona ermesi gerektiğini kaydetti. “Onlar bizim için çok değerli.” diyen Stoilov, bazı anlarda stadyumda sıkıcı bir atmosfer oluştuğunu belirtti. “Biz kesinlikle taraftarlarımızla her maçı coşkulu bir şekilde, stadımız dolu bir şekilde oynamaya alıştık. Umarım gelecek maç hepsi tekrar gelir ve ailecek tekrar o coşkulu ortamı beraber yansıtırız.” ifadeleriyle taraftar desteğinin önemini vurguladı.

ÖZGÜVEN VE GELİŞİM

Son olarak Stoilov, hücumda daha fazla öz güven geliştirmeleri gerektiğini tekrarladı. “Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda geliştirmemiz gereken bir diğer nokta da duran toplar. Şu ana kadar mağlup olmadık ama ben şu an için olduğumuz noktaya baktığımda istediğim, varmak istediğim noktadan çok uzağım. Kesinlikle çok daha iyi olmamız lazım.” diyerek takımın ilerlemesi için gereken çalışmalara devam edeceklerini belirtti.