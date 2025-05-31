Stanimir Stoilov: “Sakatlıklar Olmasa Avrupa’ya Gidecektik”

STANIMIR STOILOV YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA SEZONUN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI

Göztepe’nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ve sezon boyunca Avrupa’yı hedeflediklerini ifade etti. “Talihsiz sakatlıklar olmasa Avrupa hedefimize ulaşacaktık” diyen Stoilov, bu konuda olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtti.

KASIMPAŞA GALİBİYETİYLE SEZONU KAPATMAK SEVİNDİRDİ

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in son hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, “Bizim adımıza anlamlı bir galibiyetle sezonu bitirmek son derece güzel oldu. Kasımpaşa gibi bir takıma karşı deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Tüm oyuncularım ciddi bir oyun sergiledi ve hırslı bir maç çıkardılar. Galibiyeti hak ettik” dedi.

Sezon boyunca ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Göztepe’nin iyi bir sezon geçirdiğini düşündüğünü dile getiren Stoilov, yaz dönemi için potansiyeline baktıklarında hedeflerinin Avrupa olduğunu aktardı. Ancak yaşanan sakatlık gibi aksiliklerin planları bozduğunu söyledi. “Talihsiz sakatlıklar olmasa bu hedefimize ulaşacaktık. Çok iyi maçlar çıkardık. Genç oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Doğru transferleri yaparak Göztepe’yi bir adım öne götürmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.