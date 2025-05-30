Stanimir Stoilov: “Sakatlıklar Olmasaydı Avrupa’ya Gitmek İsterdik”

AVRUPA HEDEFİNE ULAŞAMADIK

Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımın önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve sezon boyunca Avrupa’yı hedeflediklerini ifade ediyor. “Talihsiz sakatlıklar olmasa Avrupa hedefimize ulaşacaktık” şeklinde bir açıklama yaptı. Göztepe, Trendyol Süper Lig’in son hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı.

SEZONU BAŞARIYLA KAPATMAK

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Stoilov, “Bizim adımıza anlamlı bir galibiyetle sezonu bitirmek son derece güzel oldu. Kasımpaşa gibi bir takıma karşı deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Tüm oyuncularım ciddi bir oyun sergilediler” dedi. Takımının hırslı bir performans ortaya koyduğunu belirterek, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

TÜM GÖZLER GELECEKTE

Bu sezon ilk kez Süper Lig’de mücadele ettiklerini vurgulayan Stoilov, “İyi bir sezon çıkardığımızı düşünüyorum. Yaz dönemi takımın potansiyelini görünce hedefimizi Avrupa olarak koyduk. Yaşadığımız sakatlık gibi aksilikler planlarımızı biraz bozdu” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda genç oyunculardan oluşan kadrolarının gelişimi için doğru transferler yapacaklarını ve Göztepe’yi bir adım öne götürmek için çalışmalarını hızlandıracaklarını duyurdu.