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Starbucks 1100 Çalışanın İşine Son Veriyor

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KÜRESEL DESTEK EKİPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Starbucks CEO’su Brian Niccol, şirket içindeki çalışanlara ulaştırdığı mesajda, küresel destek ekiplerinin rolü, yapısı ve ölçeği ile ilgili kapsamlı bir inceleme yaptıklarını açıkladı.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE KADRO İPTALLERİ

Niccol, süreç süresince 1100 mevcut destek ortağı pozisyonunun yanı sıra birçok açık ve doldurulmamış kadronun iptal edilmesi yönünde zor bir karar aldıklarını söyledi. Şirket, operasyonlarını daha yalın hale getirmeyi hedefliyor.

YENİ EKİP YAPILANMASI VE HEDEFLER

Daha küçük, çevik ve etkili ekipler oluşturacaklarını ifade eden Niccol, “Hedefimiz, süreçleri daha verimli hale getirmek, hesap verebilirliği artırmak, gereksiz karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve entegrasyonu güçlendirmek” dedi. Bu değişikliklerin, şirketin rekabet gücünü artırması bekleniyor.

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