Starbucks, 1100 Çalışanını İşten Çıkartacak

KÜRESEL DESTEK EKİPLERİNE YÖNELİK SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

Starbucks CEO’su Brian Niccol, şirket içi çalışanlara gönderdiği mesajda küresel destek ekiplerinin rolü, yapısı ve ölçeğine dair kapsamlı bir değerlendirme sonuçlandığını açıkladı.

Niccol, bu süreç içinde 1100 mevcut destek ortağı pozisyonunun yanı sıra sayısız açık ve boş pozisyonun iptal edilmesi kararı alındığını belirtti. Şirketin amaçladığı, operasyonları daha yalın hale getirmek olduğuna dikkat çekti.

Niccol, daha küçük, çevik ve etkin ekipler oluşturma hedefini de vurguladı. “Hedefimiz, süreçleri daha verimli hale getirmek, hesap verebilirliği artırmak, gereksiz karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve entegrasyonu güçlendirmek” ifadesini kullandı.