Starbucks, Çin’de 10 Milyar Dolarlık Satışa Hazırlanıyor

STARBUCKS ÇİN’DE HİSSE SATIŞI İÇİN ADAYLARDAN TEKLİF BEKLİYOR

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin pazarındaki iş kolunda hisse satışı gerçekleştirmek için belirlenen adaylardan iki hafta içinde bağlayıcı olmayan teklifler sunmalarını istiyor. Konuya yakın kaynaklar, Carlyle, EQT, Hillhouse Investment ve Primavera Capital gibi yatırımcıların, şirketin Çin operasyonları ile ilgili finansal ve operasyonel sunumlara davet edildiğini aktarıyor. Ayrıca teknoloji devi Tencent de bu listede yer alıyor.

POTANSİYEL YATIRIMCILAR BELİRLENİYOR

Potansiyel yatırımcılar arasında Bain Capital, KKR ve Tencent de bulunuyor. Görüşmelere katılan kaynaklar, Starbucks’ın hisse satış yapısının ve satılacak hisse oranının henüz kesinleşmediğini belirtiyor. Reuters’ın önceki haberlerine göre, Starbucks mayıs ayında bu satış sürecini başlatmış ve temmuzda yaklaşık 10 adayla gizlilik anlaşmaları imzalamıştı. CNBC’nin haberine göre, Çin iş kolunun 10 milyar dolara kadar değerlenmesi bekleniyor.

CEO’DAN AÇIKLAMALAR

Starbucks CEO’su Brian Niccol, geçen ay gerçekleştirilen bilanço toplantısında Çin iş koluna yönelik 20’den fazla yatırımcıdan ilgi gördüklerini dile getirdi. Niccol, “Çin işimize bağlılığımız sürüyor. Ancak yalnızca Starbucks için mantıklıysa bir ortaklığa gireceğiz” ifadelerini kullandı.

PAZARDAKİ ZORLUKLAR

Starbucks, Çin’deki yavaşlayan ekonomik büyüme ve tüketicilerin fiyat hassasiyeti nedeniyle zorluk yaşıyor. Yerli rakip Luckin Coffee, daha uygun fiyatlı ürünleri ve küçük şehirlerdeki yaygınlığı sayesinde pazar payını hızla artırdı. Euromonitor verilerine göre, Starbucks’ın Çin’deki pazar payı 2019’da %34 iken geçen yıl %14’e geriledi. Şirket, bu durum karşısında bazı kahve dışı içeceklerde fiyat indirmeleri yaparak ve yerel odaklı ürün geliştirmeyi hızlandırarak stratejik adımlar attı.

STARBUCKS’IN ÇİN’DEKİ MAĞAZA SAYISI

29 Haziran itibarıyla Starbucks’ın Çin’de toplam 7.828 mağazası bulunuyor. Şirket, Çin iş kolunun kar rakamlarını henüz açıklamazken, son çeyrekte aynı mağaza satışları %2 oranında bir artış gösterdi.