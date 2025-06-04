Starbucks’ta İçecek Fiyatlarına Zam Yapıldı

FİYAT ARTIŞI VE YENİ LISTE

Starbucks, 4 Haziran 2025’te içecek fiyatlarını artırdı. Bu artışla birlikte, yaz aylarında en çok tercih edilen soğuk içecekler arasında yer alan Refresha ve Frappuccino’nun fiyatı 195 liraya kadar yükseldi. Yeni fiyat listesinde en uygun maliyetli ürün ise 60 lira ile Türk çayı olarak belirlendi.

KAĞIT KAHVE VE SOĞUK İÇECEK FİYATLARI

Küçük boy filtre kahve ise 110 liradan satılıyor. Fiyatlandırma, espresso, Türk kahvesi ve çay çeşitleri için 60 ile 95 TL arasında değişiyor. Soğuk, kremalı Frappuccino çeşitlerinden Karamel, Java Chip, Espresso ve Strawberries & Cream gibi seçeneklerin küçük boy fiyatı 185 TL ile başlıyor ve büyük boyda bu fiyat 195 TL’ye kadar çıkıyor.