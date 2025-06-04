Starbucks’ta İçecek Fiyatlarına Zam Yapıldı

FİYAT ARTIŞI VE YENİ LİSTE

Starbucks, 4 Haziran 2025’te içecek fiyatlarını artırdı. Yaz aylarında en çok tercih edilen Refreshers ve Frappuccino gibi soğuk içeceklerin fiyatları 195 liraya kadar yükseldi. Yeni fiyat listesinde en uygun fiyatlı seçenek ise 60 lira ile Türk çayı oldu.

KAHVE FİYATLANDIRMALARI

Küçük boy filtre kahve 110 lira ile listede yer alıyor. Espresso, Türk kahvesi ve çay çeşitleri ise 60-95 TL aralığında fiyatlandırıldı. Karamel, Java Chip, Espresso ve Strawberries & Cream gibi soğuk, kremalı Frappuccino çeşitlerinin küçük boy fiyatı 185 TL’den başlarken, büyük boyları ise 195 TL’ye kadar çıkıyor.