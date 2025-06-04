Starbucks’ta İçecekleri Fiyatları Zamlandı

FİYAT ARTILARI HAKKINDA

Starbucks, 4 Haziran 2025 tarihinde içeceklerine zam yaptı. Yaz aylarında en popüler şekilde tercih edilen Refreshers ve Frappuccino gibi soğuk içeceklerin fiyatı 195 liraya kadar yükseldi. Güncel fiyat listesine göre en uygun fiyatlı ürün, 60 lira ile Türk çayı oldu.

FİLTRE KAHVE VE ESPRESSO FİYATLARI

Küçük boy filtre kahve, 110 liradan satışa sunuluyor. Espresso, Türk kahvesi ve çay çeşitleri ise 60 ile 95 TL arasında fiyatlandırılıyor. Ayrıca, Karamel, Java Chip, Espresso ve Strawberries & Cream gibi soğuk kremalı Frappuccino çeşitlerinin küçük boy fiyatı 185 TL’yle başlarken, büyük boyda bu fiyat 195 TL’ye kadar çıkıyor.