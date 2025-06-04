Starbucks’tan İçecek Fiyatlarına Zam Yapıldı

STARBUCKS’IN YENİ FİYAT LİSTESİ

Starbucks, 4 Haziran 2025’te içecek fiyatlarına zam yapıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Refreshers ve Frappuccino gibi soğuk içeceklerin fiyatları 195 liraya kadar ulaşıyor. Yeni oluşturulan fiyat listesine göre, en uygun fiyatlı ürün 60 lira üzerinden sunulan Türk çayı oldu.

FİLTRE KAHVE VE KAHVE ÇEŞİTLERİ

Küçük boy filtre kahve, 110 liradan başlangıç gösteriyor. Espresso, Türk kahvesi ve farklı çay çeşitleri ise 60 ila 95 TL arasında fiyatlandırılıyor. Ayrıca, Karamel, Java Chip, Espresso ve Strawberries & Cream gibi soğuk ve kremalı Frappuccino seçeneklerinin küçük boy fiyatı 185 TL’den başlıyor. Büyük boy versiyonları ise 195 TL’ye kadar çıkabiliyor.