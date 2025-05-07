Starlink, ABD Dışişleri Bakanlığı’yla Anlaştı

STARLINK’İN YENİ PAZARLARA GİRİŞİ

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX’in Starlink uydu internet ağına, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulanan ek gümrük vergileri ile yürütülen müzakereler aracılığıyla yeni pazarlara giriş izni elde edildiği belirtiliyor. The Washington Post’un eriştiği ABD Dışişleri Bakanlığı belgeleri, ABD’li yetkililerin Trump’ın dış ticaret politikalarını, özellikle ek gümrük vergilerini, Starlink’in diğer ülkelerde faaliyet göstermesi için bir baskı unsuru olarak kullandığını gösteriyor.

İLGİLİ ÜLKELERE BASKI YAPILDI

Söz konusu belgeler, ABD büyükelçilikleri ve Dışişleri Bakanlığının, birçok ülkede Starlink’in tanıtımını yaparak, bu devletlere Amerikan uydu şirketlerine düzenleyici kolaylıklar sağlamaları için baskı yaptığını ortaya koyuyor. Habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Trump’ın gümrük tarifeleriyle yürüttüğü ticaret müzakereleri sürecinde Starlink’in faaliyet izni alması için ilgili ülkelere baskı yapılmasını talimatlandırdığı kaydedildi.

LESOTHO’DA ONAY ÇIKTI

Son olarak Afrika ülkesi Lesotho’nun, Starlink’in ülkede internet hizmeti sunmasına onay verdiği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığına ait bir iç yazışmada, “Lesotho hükümeti, ABD ile ticaret anlaşması müzakereleri yürütürken Starlink’e lisans vererek iyi niyet gösterdiğini ve Amerikan şirketlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etmek istemiştir” ifadelerine yer verildi. Starlink’e benzer bir şekilde erişim izni vermek durumunda kalan ülkeler arasında Hindistan, Somali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Bangladeş, Pakistan ve Vietnam da mevcut.

HİNDİSTAN’DAN BEKLENTİLER

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre, Hindistan’daki bazı hükümet yetkilileri, Starlink’e onay verilmesinin, ABD ile daha avantajlı ticaret anlaşmaları yapılmasına katkı sağlayabileceğine inanıyor. Dışişleri Bakanlığı, bu iddialarla ilgili olarak Washington Post’a yaptığı açıklamada, Starlink’in dünyanın uzak bölgelerine internet erişimi sağlayan bir Amerikan şirketi olduğunu vurgulayarak, “Her vatansever Amerikalı, özellikle Çinli rakiplerine karşı küresel düzeyde rekabet eden bir Amerikan şirketinin başarısını görmek ister” ifadesini kullandı.

RESMİ AÇIKLAMALAR YAPILMADI

Öte yandan SpaceX ile Hindistan, Lesotho ve diğer ülkelerin resmi sözcüleri, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Geçtiğimiz yılki başkanlık seçimlerinde Trump’ın kampanyasına 277 milyon dolarlık bağışta bulunan Elon Musk, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Tesla ve SpaceX’teki görevlerine daha fazla odaklanmak için halen yürüttüğü ABD Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığından istifa etmeyi planladığını belirtmişti.