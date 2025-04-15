Starlink Uyduları Yüksekova’da Gözlemlendi

STARLINK UYDULARI YÜKSEKOVA’DA GÖRÜNTÜLENDİ

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu SpaceX’in uzaya fırlattığı Starlink uyduları, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gözlemlendi. Son birkaç yıldır, ilçe sakinleri tarafından kaydedilen bu ilginç görüntüler, tekrar dikkat çekti.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ ÇEKİYOR

İlçede gökyüzünde yer alan bir dizi sıralı ışık, görenlerin hayretle takip etmesine neden oldu. Hamza Akkurt, gökyüzünde ilerleyen bu ışıkları görür görmez telefonuyla fotoğrafladığını ifade ediyor. “Gökyüzünde sıralı olarak ilerleyen ışıkları gördüm, hemen telefonumla fotoğrafladım. Ne olduğunu öğrenmek için internetten araştırma yaptım ve bu ışıkların ülkemizin çeşitli illerinde de gözlemlendiğini öğrendim” diyor. Akkurt, bu uyduların değişik bölgelerde benzer görüntüler oluşturduğunu belirtiyor ve bu anı kaydetmenin önemine dikkat çekiyor.