Starmer: “Barış İçin Trump ile Aynı Fikirdeyim”

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER’IN AÇIKLAMALARI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz medyasına yaptığı röportajda, “Perşembe günü yaptığım görüşmeler, Başkan Trump’ın kalıcı bir barış istediği yönünde ve bu konuda onunla aynı fikirdeyim. Başkan Zelenskiy de onunla aynı fikirde ve bence hiç kimse bu çatışmanın devam etmesini istemiyor” diye konuştu. Starmer, BBC’ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşen gerilimli görüşmelere değindi. “O günün ilerleyen saatlerinde, Başkan Trump’ı ve Başbakan Zelensky’yi aradım, çünkü bana göre odak noktası Ukrayna’da kalıcı bir barış olmalı. Bu, Avrupa’nın ve Birleşik Krallık’ın güvenlik savunması için gerçekten önemli” şeklinde bir ifade kullandı.

SAVAŞI DURDURMA PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Starmer, Zelensky, Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, İngiltere’nin savaşın durdurulması için bir plan üzerinde çalışacağını belirtti. Ayrıca, “Dün Başkan Zelensky’yi Başbakanlık Ofisimize davet ettik. Daha sonra Başkan Macron ve ardından Başkan Trump ile konuştum. Amacım, bunu bir köprüye oturtmak ve merkezi odak noktasına geri döndürmekti. Doğru yönde bir adım attığımızı düşünüyorum. Sonuç olarak, İngiltere’nin, Fransa ve muhtemelen bir veya iki ülkeyle birlikte Ukrayna’daki savaşı durdurmak için bir plan üzerinde çalışacağı konusunda anlaştık. Bu planı ABD ile görüşeceğiz” dedi.

ZELENSKİY’İN ENDİŞELERİ

Starmer, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirdiği toplantılar ve telefon görüşmelerine atıfta bulunarak, “Perşembe günü yaptığım görüşmeler, Başkan Trump’ın kalıcı bir barış istediği yönünde ve bu konuda onunla aynı fikirdeyim. Başkan Zelenskiy de onunla aynı fikirde ve bence hiç kimse bu çatışmanın devam etmesini istemiyor. Bu, bizim ulusal çıkarımıza değil. Parçalanan bir anlaşma olamaz ve Zelenskiy’nin endişelendiği şey bu, haklı olarak endişeleniyor” diye ekledi.

ZELENSKİY’İ DESTEKLİYOR

Starmer, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin hiçbir yanlış yapmadığını ve Ukrayna’nın 2022’de Rusya tarafından işgal edildiğini vurguladı. Zelensky için “Ülkesi 3 yıldır savaşta olan bir adam” ifadesi kullanan Starmer, Rusya Devlet Başkanı Putin’e güvenmediğini, ancak Zelenskiy ve Trump’a güvendiğini aktardı. Starmer, Trump’s motivasyonunun “kalıcı barış” olduğuna işaret ederek, İngiltere ile ABD arasındaki ilişkinin dünyadaki diğer tüm ülkelerle olabilecek “en yakın” ilişki olduğunu belirtti. Ukrayna’ya sağlanan yardım ve destek konusunda da yorumda bulunan Starmer, Avrupa’nın son 3 yılda “ayağa kalktığını” ifade etti ve Avrupa’nın savunma ile güvenlik konularında daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Starmer, bugün Londra’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupalı liderlerin katılacağı Ukrayna konulu zirveye ev sahipliği yapacak.