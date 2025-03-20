Starmer, Kuzeybatı Londra’da Askeri Yetkililerle Buluştu

TOPLANTI DETAYLARI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra’nın kuzeybatısında bulunan Northwood askeri üssünde 30 kadar ülkeden üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. Bu toplantının gündemi, Ukrayna’da gerçekleştirilecek bir barış anlaşması kapsamında Ukrayna’ya konuşlandırılacak askerlerin bu ülkenin güvenliğine nasıl katkıda bulunacağı üzerinde yoğunlaştı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİNE VURGU

Toplantının ardından açıklama yapan Starmer, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın kalıcı olabilmesi için güvenlik tedbirlerinin şart olduğunu dile getirdi. İngiltere ve müttefiklerinin artık “siyasi görüşme” aşamasından “askeri planlama” aşamasına geçtiğini belirten Starmer, bu planlamanın barış anlaşması öncesinde derhal hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

STRATEJİK HEDEFLER

Starmer, “Güvenlik aranjmanlarının amacı, Rusya’ya ulaşılacak bir anlaşmayı ihlal etmesi durumunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını net bir şekilde göstermektir” ifadelerini paylaştı. Ayrıca, “Bu noktada ABD’nin de bir parçası olması gerekli. Çünkü Putin’in belirli sınırları aşması halinde ciddi sonuçlar doğuracağını anlaması gerekiyor. Amacımız, Estonya ve konuşlandığımız diğer ülkelerde olduğu gibi barışı korumaktır” dedi.

GELECEK ENDİŞELERİ

Starmer, “Bu çalışmayı yapmamız son derece önemli çünkü kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Arkasında güvenceler olamayan bir anlaşma, Putin tarafından ihlal edilecektir. Bunu biliyoruz, çünkü bu daha önce yaşandı. Bunun tekrar olacağından hiç şüphe duymuyorum” şeklindeki ifadeleriyle toplantının önemine dikkat çekti.