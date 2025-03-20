Starmer: Rusya Anlaşmayı İhlal Ederse Cezalandırılır

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER’IN UYARILARI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya’nın Ukrayna’daki potansiyel bir barış anlaşmasını ihlal etmesi durumunda ağır sonuçlarla yüzleşeceğini belirtti. Starmer, “Putin’in çizgileri aşması durumunda bunun ciddi sonuçlar doğuracağını açıkça anlaması gerekiyor” dedi. Başbakan, Londra’nın kuzeybatısında bulunan Northwood askeri üssünde 30 kadar ülkeden üst düzey askeri yetkiliyle bir araya geldi.

TOPLANTIDA PAZARLIK VE ASKER GÖNDERİMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bu toplantıda, Ukrayna’ya konuşlandırılacak askerlerin ülkenin güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceği ele alındı. “Gönüllüler koalisyonu” olarak adlandırılan ülkelerden gelen askeri yetkililerin yer aldığı toplantıya İngiltere Savunma Bakanı John Healey de katıldı. Starmer, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın kalıcı olabilmesi için güvenlik önlemleri alınmasının gerekliliğini vurguladı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÜZERİNE VURGU

İngiltere Başbakanı, İngiltere ve müttefiklerinin “siyasi görüşme” aşamasından “askeri planlama” aşamasına geçtiğini kaydetti. “Bu planın amacı, Rusya’ya ulaşılacak bir anlaşmayı ihlal etmesi durumunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını net bir şekilde göstermektir,” diyen Starmer, ABD’nin de bu sürecin bir parçası olması gerektiğini ekledi. Bunun yanında, “Arkası güvenceler olmadan yapılan bir anlaşmanın, Putin tarafından ihlal edileceğini biliyoruz,” ifadeleriyle de durumu net bir şekilde ortaya koydu.

STARMER’IN NÜKLEER ZİYARETİ

Toplantıdan önce Barrow Limanı’nı ziyaret eden Starmer, nükleer denizaltıların inşasıyla ilgili bilgiler aldı. Nükleer silah taşıyan bir denizaltıya binen ilk İngiliz lider olan Starmer, ziyareti sırasında İngiltere’nin güvenlik görüşmelerinin, Ukrayna’nın hava, deniz ve kara güvenliğine odaklanacağını söyledi. Ayrıca, İngiltere’nin bu ay gerçekleşen 26 ülkenin iştirak ettiği benzer bir zirve düzenlediği belirtildi.