Starmer, Ukrayna Krizinde Barışa Odaklanıyor

HÜKÜMET REFORMU AÇIKLAMALARI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kamu hizmetlerinde gerçekleştirilecek reformlar üzerine Yorkshire bölgesinde açıklamalarda bulundu. Starmer, Ukrayna’daki savaşın ülkedeki çalışma sınıfı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti ve artan faturalar ile geçim maliyetlerine dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “çatışmaya aç olmakla” suçlayan Starmer, “Putin’in zaten çatışma ve kaos iştahı var, bu daha da artacak.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

UKRAYNA SAVAŞI VE ASKERİ HAREKETLER

Başbakan Starmer, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan koalisyon askerleri arasında İngiliz askerlerinin yer alması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna’daki savaşı, İngiltere halkı üzerinde olumsuz etkileri olan bir durum olarak nitelendirdi. Rusya’nın Avrupa’nın hava, kara ve deniz sınırlarını ihlal ettiğini belirten Starmer, “Geçmişte anlaşmalar yapıldı ama kimse bu anlaşmaları korumadı. Putin de ne zaman istese çizgiyi aştı. Bu, Ukrayna, Avrupa ve bizim için iyi olmaz.” ifadelerine yer verdi.

BARIŞI KORUMA NİYETİ

Başbakan Starmer, “Yaptığım her şeyde barışı koruma niyeti içindeyim. Kimse çatışma istemez, hiçbir başbakan askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırmak istemez ama yaptığımız şey barışı korumak. Askerlerimizi barışı korumak için konuşlandırmak istiyoruz.” diyerek niyetini vurguladı. Ayrıca, “‘Avrupa anlaşmayı korumak için üzerine düşeni yaptı mı?’ diye sorulduğunda ‘Evet’ demek için diğer ülkelerle birlikte de çok sıkı çalışıyoruz.” diyen Starmer, bu süreçte ABD ile istişarelerin önemini de belirtti.