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Starmer, Varlıklarımızı Taşıyoruz Dedi

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi için yaptığı Kanada yolculuğu sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Starmer, “Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz. Bu tamamen bölge genelinde olası durumlarda destek amaçlıdır.” ifadesiyle ülkelerinin bölgede güçlerini artırma çabalarına dikkat çekti.

TENKİDİ MESAJIMIZ GERGİNLİĞİ AZALTMAK

Orta Doğu’daki hızlı gelişmelere dikkat çeken Starmer, “Sürekli verdiğimiz mesaj tansiyonun düşürülmesi yönündedir. Bu nedenle attığımız her adım ve yaptığımız her görüşme, gerginliği azaltmaya yöneliktir.” diyerek diplomatik çabaların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Starmer, “İngiltere’nin İran’ın nükleer programıyla ilgili uzun süredir devam eden bir endişesi var.” ifadelerini kullandı.

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