Starship Roketi Texas’ta Patladı

ROKETTE ARIZA NEDENİYLE PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

SpaceX’e ait ‘Starship’ roketi, ABD’nin Texas eyaletinde gerçekleştirilmesi planlanan deneme uçuşu öncesinde arızalanarak patladı. SpaceX’in sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, 10’uncu uçuş testine hazırlanan ‘Starship’ roketinin, yerel saatle 23.00 sıralarında “büyük bir anormallik yaşadığı” ifade edildi.

OLAYDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yapılan açıklamada, test süresince sahanın etrafında güvenli bir alan oluşturulduğu vurgulandı ve olay sırasında yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.