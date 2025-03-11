Startup MYO Proje Yarışması Başladı

PROJE YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Kayseri Üniversitesinin koordinasyonunda “Startup MYO” adlı ödüllü proje yarışması için hazırlıklar başladı. 12 farklı kategoride gerçekleştirilen bu proje yarışması, Kayseri’deki meslek yüksekokullarının öğrenci ve mezunlarının katılımına açık. Yarışmanın amacı, öğrencilere bilgi, beceri ve yeteneklerini sergileme olanağı sunmak ve mesleki ile teknik yükseköğretimin cazibesini artırmak olarak belirleniyor. Yarışmanın tanıtım toplantısı, Kayseri Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda yapıldı.

YARŞMANIN HEDEFLERİ

Tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “StartUpMYO” ismini verdikleri projeden bekledikleri çıktının, eğitim sürecinde yer alan öğrencilerle son beş yıl içinde mezun olanların girişimcilik motivasyonunu artırmak olduğunu belirtti. Karamustafa, “Mesleki ve teknik yükseköğretimi çok önemsiyoruz. Ülkemizin gelecek vizyonunda mesleki ve teknik yükseköğretimin rolünün büyük olduğu görüşündeyiz. Kayseri Üniversitemiz, mesleki ve teknik yükseköğretim alanında öncü üniversiteler arasında yer almayı hedefliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, dereceye giremeyen öğrencilerin bile proje hazırlama deneyimi kazanacağını vurguladı.

KAYNAKLI İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEK

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri’nin sanayi şehri olmasının en büyük problemi olan vasıflı iş gücü eksikliğine dikkat çekti. Cıngı, mesleki ve teknik eğitimi nitelikli hale getirmenin yanı sıra, mezunların istihdamına da katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. “Kayseri’de 4. OSB kurulmakta, burası 2 bine yakın fabrika ve 200’e yakın ülke ile ticaret yapmamızı sağlıyor. Sanayinin nitelikli üretim için nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var. MYO’ları canlandırmak istiyoruz. Startup MYO Proje Yarışması, bu amaçlarımıza ulaşmada önemli bir fırsat” dedi. Cıngı, yarışmanın sonucunda ortaya çıkacak fikirlerin ticari hayata geçmesine yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

KATILIM VE ÖDÜLLER

Yarışmanın ön başvuru süreci 12 Mart 2025 Çarşamba günü başlayacak. Katılımcılar, proje hazırlama süreci ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu. Dereceye giren katılımcılar, Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından maddi destekle ödüllendirilecek. Rektör Karamustafa, yarışmaya katılacak öğrencilere başarılar dileyerek destek veren herkese teşekkür etti.