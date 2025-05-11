Stat: Bg Grup 4 Eylül. Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum. Karşılaşma 0-0 Sona Erdi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: BG Grup

Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Net Global Sivasspor’un kadrosu: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Koita, Manaj

Sipay Bodrum FK’nın kadrosu: de Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Eytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi, Puscas

Sarı kart: Dk. 19 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK)

İLK YARI GÜNDEME DAHİL OLAYLAR

Trendyol Süper Lig 35. haftasında oynanan Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK arasındaki karşılaşma, ilk yarının sonunda 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda birçok pozisyon yaşandı. 7. dakikada Bardhi’in sağ kanattan yaptığı ortada Puscas’ın vuruşu, kale direğinin yanından auta gitti. Ardından 9. dakikada Rodrigues’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Tolga Ciğerci’nin kafa vuruşu direğin üzerinden dışarı çıktı.

21. dakikada Bardhi sol kanattan ceza sahasına girdi ancak sert şutu dışarı gitti. 27. dakikada Tolga Ciğerci, sol kanattan sürdüğü top ile ceza sahasına kadar ilerledi. Çektiği sert şut, kaleci de Sousa tarafından çelindi ve defans topu kornere gönderdi. 34. dakikada Fredy, ceza sahası dışında toplu buluşarak sert bir şut çekti ancak defansa çarpan top, az farkla kale direğinin yanından auta çıktı. İlk yarı, sonuçsuz eşitlikle tamamlandı.