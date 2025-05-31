MAÇIN DETAYLARI

Stat: Ülker

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Ergin Gözütok, Suat Güz

Fenerbahçe kadrosu: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Talisca, Szymanski, En-Nesyri

TÜMOSAN Konyaspor kadrosu: Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ, Calusic, Guilherme, Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan, Umut Nayir

Gol: Dk. 4 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 28 Talisca (Fenerbahçe)

İLK YARIDA KONYASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0’lık avantajıyla tamamlandı. Müsabakanın başlama düdüğünden sadece 4 dakika sonra TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Kaleci Deniz’in uzun pasında Umut Nayir kafayla meşin yuvarlağı Ndao’ya aktardı. Ndao, topu Melih Bostan’la buluşturdu ve bu oyuncu, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi: 0-1.

Fenerbahçe, bu golden sonra skoru eşitlemek için fırsatlar aradı. 7. dakikada İrfan Can Kahveci, sağ kanatta buluştuğu topu ceza sahasına taşıyarak kaleyi denedi; ancak şutu az farkla yandan auta gitti. 13. dakikada Fred’in pasında En-Nesyri, ceza yayı üzerindeki Szymanski’ye aktardı fakat Szymanski’nin şutunu kaleci Deniz Ertaş kontrol etti. 36. dakikada Kostic’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek, uzaktan sert vurdu fakat kaleci Deniz Ertaş iki hamlede topu kontrol etti. Böylece TÜMOSAN Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.