Haberler

Stats: Gaziantep B.B. Maç Hakemleri: K. Sağlam, S. Çimen, M. Akıncık Gaziantep Fk: D., S., S. G., B., M., N., O. Ö., K., M., H. D., B. Corendon Alanyaspor: E. T., F. A., L., A., H., R., J., Y. Ö., C., H., S. Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Maç 0-0 Bitti

MAÇ BİLGİLERİ

Stat: Gaziantep
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

TAKIM KADROLARI

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Bruno, Mbakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar

İLK YARININ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. 16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorescu’nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada meşin yuvarlak, savunmaya çarparak kornere gitti.

35. dakikada Kozlowski’nin soldan pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maxim’in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı. 36. dakikada orta sahada topla buluşan Ogün Özçiçek’in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı önledi.

37. dakikada soldan ceza sahasına giren Kozlowski’nin plasesinde, top az farkla auta çıktı. 45+1. dakikada sol kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Hadergjonaj’ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis’te kaldı. İlk yarı, golsüz bir eşitlikle sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Başakşehir’i 4-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'i 4-1 yenerek dış sahada dördüncü galibiyetini aldı ve Beşiktaş'tan sonraki moral kaybını telafi etti.
Haberler

Akaryakıt Fiyatları Güncel Değişiyor!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili zam beklentileri artıyor. Araç sahipleri, benzine ve motorine olası zamların detaylarını merakla araştırıyor. Güncel gelişmeler takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.