Stats: Gaziantep B.B. Maç Hakemleri: K. Sağlam, S. Çimen, M. Akıncık Gaziantep Fk: D., S., S. G., B., M., N., O. Ö., K., M., H. D., B. Corendon Alanyaspor: E. T., F. A., L., A., H., R., J., Y. Ö., C., H., S. Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Maç 0-0 Bitti

MAÇ BİLGİLERİ
Stat: Gaziantep
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
TAKIM KADROLARI
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Bruno, Mbakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar
İLK YARININ ÖZETİ
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. 16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorescu’nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada meşin yuvarlak, savunmaya çarparak kornere gitti.
35. dakikada Kozlowski’nin soldan pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maxim’in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı. 36. dakikada orta sahada topla buluşan Ogün Özçiçek’in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı önledi.
37. dakikada soldan ceza sahasına giren Kozlowski’nin plasesinde, top az farkla auta çıktı. 45+1. dakikada sol kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Hadergjonaj’ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis’te kaldı. İlk yarı, golsüz bir eşitlikle sona erdi.