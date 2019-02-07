Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de heyecan başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, haftanın hakemlerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta müsabakaları yarın, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Galatasaray – Trabzonspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

Yarın

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor – Fenerbahçe: Alper Ulusoy

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9 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

16.00 Çaykur Rizespor – Antalyaspor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş – Bursaspor: Mete Kalkavan

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10 Şubat Pazar

13.30 Atiker Konyaspor – Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray – Trabzonspor: Ümit Öztürk

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11 Şubat Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü – Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Demir Grup Sivasspor – Akhisarspor: Ali Palabıyık

TRT