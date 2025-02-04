Steinmeier Ankara’ya Geliyor, Kritik Görüşme Olacak

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in yarın Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi. Fahrettin Altun, konuya ilişkin olarak “Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak” ifadelerini kullandı. Görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Ziyaretin, Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkileri daha da güçlendireceğine inanılıyor.

STEINMEIER’İN KRİTİK ZİYARETİ

Son olarak, Nisan 2024’te İstanbul, Gaziantep ve Ankara’yı kapsayan 3 günlük bir ziyaret gerçekleştiren Steinmeier’in, Almanya’da federal genel seçimlere 3 hafta kala Türkiye’ye yapacağı ziyaret kritik önem taşıyor. Steinmeier, 22 Nisan’da Türkiye ziyaretine İstanbul’dan başlamış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. Ardından Gaziantep’te 23 Nisan kutlamasına katılan Steinmeier, 6 Şubat depremlerinin ardından bölge halkıyla dayanışma göstermek istediğini belirtmiş, 24 Nisan’da ise Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze gelecek.