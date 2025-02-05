Steinmeier: Trump’ın Gazze Planı Kabul Edilemez

ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEINMEIER ANKARA’DA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme çerçevesinde Ankara’ya bir ziyaret yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin dış kapısında karşıladı. İki lider, görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısında medya mensuplarının karşısına geçti. Steinmeier, konuşmalarında Donald Trump’ın Gazze ile ilgili önerilerini eleştirerek, “Bu öneri kabul edilemez” dedi.

İKİ DEVLETLI ÇÖZÜMÜ SAVUNUYORUZ

Steinmeier, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Bu akşam yaptığımız açık sözlü görüşme için müteşekkirim” sözleriyle başlayan bir değerlendirme yaptı. Ortadoğu’da çok hareketli bir dönem yaşandığını belirten Steinmeier, Gazze’de ateşkesin kararlaştırıldığını ve rehinelerin serbest bırakılmasında ilerleme kaydedildiğini ifade etti. İki ülkenin farklı bakış açılarına sahip olduğunu ama ortak hedeflerinin bölgede kalıcı barış olduğunu vurguladı. Almanya’nın önümüzdeki süreçte siyasi bir dönüşüm içinde olacağını söyleyen Steinmeier, güvenilir bir partner olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Suriye konusunda etnik grupların katılımının önemini vurguladı ve İsrail-Filistin meselesine de değinerek, “Ateşkesin ilk adım olduğuna hemfikiriz” dedi.

2024, TÜRKİYE-ALMANYA DOSTLUĞUNUN YILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada, “2024, Türkiye-Almanya arasındaki dostluğun 100. yılı” ifadelerini kullandı. Geçen yıl gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı Steinmeier’i yeniden ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının yıl dönümünün ikili ilişkilerdeki güçlü bağları daha da pekiştirdiğini belirtti. Ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlü bir şekilde sürdüğünü ve bu konuda Ticaret hacminin artırılması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

AVRUPA’DA RISKLER ARTMAKTADIR

Görüşmelerde ikili işbirliğini derinleştirmenin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirten Erdoğan, “Bu vesileyle Almanya’da 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Türk toplumunun güvenliği ve esenliğinin gündemlerinin üst sıralarında yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, Avrupa genelinde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı konusunun Türk toplumunu endişelendirdiğini ifade etti.

SURİYE’NİN İMARINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle mücadele konusunu ele alarak, Gümrük Birliği ve vize serbestlisi gibi konular üzerinde de duracaklarını açıkladı. Almanya ile iş birliğinin, Gazze, Suriye ve Ukrayna gibi bölgesel konularda sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Kalıcı barışın sağlanmasının hem Türkiye hem de Almanya için ortak bir hedef olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden imarına yönelik çabaları için Almanya’nın gerekli desteği sağlayacağına olan inancını dile getirdi.