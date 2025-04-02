Steinmeier ve Aliyev Bakü’de Bir Araya Geldi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi ve burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile buluştu. Ziyaretin başlangıcında resmi karşılama töreni düzenlendi. Ardından gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci hakkında önemli değerlendirmeler yapıldı.

TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

İkili görüşmenin ardından, iki ülke heyetleri arasında bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, kapsamlı işbirliklerinin nasıl artırılacağı ve mevcut gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Alınan kararların uluslararası ilişkilerde nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.