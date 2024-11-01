“Stellantis’in Mali Raporları Düşüş Yaşıyor”

STELLANTİS’İN MALİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Otomotiv devi Stellantis, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait mali verilerini paylaştı. Şirketin net geliri, geçen yılın aynı dönemine göre dikkate değer bir biçimde yüzde 27 azaldı ve 33 milyar euroya düştü. Bu düşüşün, sevkiyat hacimindeki azalmalar, fiyatlandırma stratejileri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi birçok nedenden kaynaklandığı düşünülüyor. Stellantis Mali İşler Direktörü Doug Ostermann, üçüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili olarak, “Şirketin potansiyelinin altında kalmamıza rağmen, operasyonel sorunlarda kaydedilen ilerleme bizi mutlu ediyor” dedi. Ostermann, envanterlerin önemli ölçüde azaldığını ve yıl sonu hedeflerine ulaşma yolunda olduklarını vurguladı. Ayrıca, ABD pazarında pazar paylarının istikrara kavuştuğunu ifade etti.

AVRUPA PAZARINDAKİ ZORLUKLAR

Ostermann, Avrupa pazarında sıkı kalite gerekliliklerinin yüksek hacimli ürünlerin lansmanını geciktirdiğine dikkat çekti. Ancak, zorlukların çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemelerin, 2025 ve sonrasında piyasaya çıkacak yeni ürün serisinin etkisini artıracağına inandığını belirtti. Bu yeni ürünlerin, Stellantis’in gelecekteki büyüme stratejisi açısından kritik bir role sahip olacağı öngörülüyor. Stellantis’in mali raporu, otomotiv endüstrisindeki zorluklar ve piyasa dinamiklerinin bir göstergesi konumunda. Şirketin gelecekteki stratejileri ve yeni ürün lansmanları, pazar payını artırmak ve mali performansını iyileştirmek için belirleyici bir faktör olacak.