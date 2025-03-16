Steve Witkoff’tan Rusya-Ukrayna Açıklaması

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NDA GÖRÜŞMELER YAPILACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair mevcut durumu değerlendirdi. Witkoff, bu hafta içerisinde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelmesini beklediğini belirtti.

İLERLEME BEKLENTİSİ

ABD’li müzakere heyetinin, bu hafta Ukrayna ve Rusya ile görüşmeler yapacağını ifade eden Witkoff, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” diye konuştu. Ayrıca, Putin’in Donald Trump’ın felsefesini benimsediğini ve Trump’ın savaşın sona ermesi konusunda kararlı olduğunu söyledi.