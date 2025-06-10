STM, İNDİ DEFENCE 2025’te Tanıtım Yapacak

STM’İN FUARDA YER ALACAK YENİ PROJELERİ

STM, kendi milli imkanlarıyla geliştirdiği askeri deniz platformları ve taktik mini İHA sistemlerini Endonezya’da düzenlenecek INDO Defence 2025 fuarında sergileyecek. Yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya’nın en büyük savunma sanayi fuarı olan INDO Defence 2025, 11-14 Haziran tarihleri arasında Endonezya’nın Cakarta şehrinde gerçekleşecek. Türk savunma sanayisinde önemli ihracatlar elde eden STM, fuarda sunacağı milli ve yenilikçi sistemlerle yer alacak.

DENİZ PLATFORMLARI VE İHA SİSTEMLERİ

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna, Pakistan, Portekiz ve Malezya donanmaları için su üstü ve su altı platformları inşa eden STM, Endonezya’da toplam altı deniz projesini sergileyecek. Bu projeler arasında, deniz testleri başarıyla devam eden Türkiye’nin milli insansız otonom sualtı aracı STM NETA ve Türkiye’nin özel harekat ile hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı olan STM500 bulunuyor. Ayrıca, STM, fuarda CG-78 adını verdiği sahil güvenlik gemisini ilk kez tanıtacak.

YENİ TANITILACAK PROJELER

Bu fuarda, Türkiye’nin Asya Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk ve tek korvet ihracatı olan Malezya Korveti (LMS Batch-2), Türkiye’nin milli fırkateyni projesi İstif sınıfı (TCG İSTANBUL), Pakistan’a ait denizde ikmal tankeri ve STM MPAC hücumbotu da sergilenecek. STM, sahil güvenlik gemileri üzerine gerçekleştirdiği tasarım çalışmalarına da değinecek ve fuarda CG-78 adını verdiği sahil güvenlik gemisini tanıtacak.

Taktik Mini İHA VE İHRACAT BAŞARILARI

Taktik mini İHA sistemleri konusunda Türkiye’de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç kıtada ondan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU’yu antipersonel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarına sunacak. Bunun yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren ve terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA da fuarda sergilenecek.